وزارة الدفاع تُعلن عن وظائف في القوات الجوية

أعلنت وزارة الدفاع اليوم (الخميس) عن توفر 5 وظائف في القوات الجوية الملكية السعودية على برنامج التعاقد المباشر للمساندة الفنية.
وأوضحت أن الطلبات سيتم استقبالها في سكرتارية اللجنة المركزية بإدارة شئون المتعاقدين والارتباط / هيئة إدارة القوات الجوية اعتباراً من (١٤٤٠/١١/١٨ هـ) وحتى (١٤٤٠/١١/٢٩هـ) ويمكن الاستفسار عن طريق الهاتف رقم (٠١١٤٧٦٩٧٧٧٧) تحويلة (٤١٥٠٦–٤١٥٢٨).
وفيما يلي الوظائف المعلن عنها:
أ. وظيفة رقم (٨٧) أخصائي قانون / قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي.
ب. وظيفة رقم (٩٨) أخصائي قانون / قاعدة الملك سعود الجوية بالقطاع الشرقي.
ج. وظيفة رقم (١١٦) أخصائي قانون / قاعدة الجوف الجوية بالقطاع الشمالي.
د. وظيفة رقم (١٦٧) فني صيانة طائرات / قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي.
هـ. وظيفة رقم (١٣٥) مرشد أرضي للطائرات / قاعد الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط.
وفق “أخبار 24”.