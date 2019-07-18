“المالية” تُعلن عن 59 وظيفة إدارية شاغرة للجنسين مشمولة بسلم رواتب الموظفين

أعلنت وزارة المالية عن 59 وظيفة إدارية شاغرة للجنسين بالمرتبة (5 / 6 / 7 / 8) مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، داعية الخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية www.mcs.gov.sa.
وأوضحت أن التقديم يبدأ من الأحد الموافق 18 ذي القعدة 1440هـ، وحتى الخميس الموافق 22 ذي القعدة 1440هـ، على مدار (24) ساعة خلال الفترة الزمنية المحددة، مشيرةً إلى أن آلية التقديم من خلال الدخول على “جدارة” والتأكد من صحة البيانات، والاختيار من بين الوظائف المعلنة.
وبيَّنت الوزارة أن الفئات المستهدفة بالإعلان: خريجو المعاهد التخصصية، وخريجو الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها، وكذلك خريجو درجة البكالوريوس والماجستير، والأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية ومن ثم للتربوية.وفق “أخبار 24”.
ويشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة، كما يشترط أن يكون المتقدم سبق له حضور الاختبار المهني المحدد للجامعيين (الرجال والنساء) على المرتبة السادسة، جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية.
وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين والمتقدمات الأعلى نقاطاً، على أن تكون عملية مطابقة بيانات المرشحين خلال إجراء المقابلات الشخصية، كما سيتم الترشيح النهائي بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية)، حيث ستعلن أسماء المرشحين والمرشحات النهائية عبر موقع وزارة المالية على شبكة الإنترنت.