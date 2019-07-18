نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > وزير الصحة يعلق على ما حدث في فيديو الممرضة وأخصائي أشعة مستشفى محايل
18/07/2019   10:03 م

وزير الصحة يعلق على ما حدث في فيديو الممرضة وأخصائي أشعة مستشفى محايل

+ = -
1691

علق وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة على مقطع الفيديو الذي جرى تداوله اليوم (الخميس) لتعامل أخصائي أشعة مع ممرضة بطريقة وُصفت بالمهينة في مستشفى محايل عسير العام.

وقال الوزير إن الوزارة سوف تتعامل بحزم مع أي إساءة لأي ممارس صحي، وكذلك لا نقبل بأي إساءة لمريض، داعياً كل من يرصد ملاحظة بالإبلاغ على رقم ٩٣٧.

وكانت الوزارة قد فتحت تحقيقاً عاجلاً في الفيديو الذي أظهر أخصائي أشعة في مستشفى محايل وهو يتعامل بطريقة غير لائقة مع ممرضة مساعدة له، إضافة إلى انفعاله وعصبيته الزائدة على المراجعين، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بذلك.وفق “أخبار 24”.

وزير الصحة يعلق على ما حدث في فيديو الممرضة وأخصائي أشعة مستشفى محايل

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885054163.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.