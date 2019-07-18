اعتماد آلية مشتركة لتسريع إصدار تراخيص البناء لمشاريع وزارة الإسكان خلال 10 أيام

اعتمدت اليوم (الخميس) آلية مشتركة لتسريع إصدار تراخيص البناء لمشاريع وزارة الإسكان الحكومية.
وتهدف الآلية الجديدة إلى معالجة التحديات التي تواجه الجهات المعنية لاستكمال إجراءات التراخيص، وتسهيل تنفيذ مشاريع الإسكان الحكومية وفق أعلى المعايير العالمية.
وتطبّق الآلية المعتمدة على جميع مشاريع وزارة الإسكان من فلل ووحدات سكنية ومبانٍ ومنشآت، ويعدّ كود البناء السعودي هو المرجعية الأساسية في التصميم والتنفيذ.
وجرى اعتماد الآلية عبر توقيع محضر مشترك بين وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الداخلية ممثلة بالدفاع المدني، ووزارة الإسكان.وفق “أخبار 24”.
كما تشير الآلية إلى أن تقوم الأمانة المختصة بالالتزام بإصدار تراخيص البناء خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل، والالتزامات بالاشتراطات، بما في ذلك متطلبات السلامة والحماية من الحريق الواردة في كود البناء السعودي.