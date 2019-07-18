علق الإعلامي الرياضي سلطان الزايدي، على ما يتم تداوله بشأن عرض النصر المقدم للحصول على خدمات لاعب الاتفاق محمد الكويكبي.
وكشفت تقارير صحفية ان النصر تقدم بعرض جديد يفوق الـ 25 مليون ريال ” كاش ” لنادي الاتفاق مُقابل الحصول على خدمات اللاعب محمد الكويكبي.
وكتب “الزايدي” عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “عرض جداً مغري لو تم رفضه بسلامتهم .. النصر الكاش مو عاجز يجيب غيره” .وفق “المرصد”.
عرض جداً مغري لو تم رفضه بسلامتهم .. #النصر الكاش مو عاجز يجيب غيره . https://t.co/ltt8QuNKyo
— سلطان الزايدي (@zaidi161) July 17, 2019