بشكل مفاجئ.. “كاف” يغير حكم نهائي أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” اليوم الخميس، تغيير حكم مباراة الجزائر والسنغال في نهائي كأس أمم أفريقيا المقرر لها غداً الجمعة، بإستاد القاهرة.
ويدير اللقاء الكاميروني أليوم نيانت بدلاً من الجنوب أفريقي فيكتور غوميز، ويعاونه كل من مواطنيه إيفارست مينكواندي وألفيس نجيجو ويعاونهما السوداني وليد علي والحكم الرابع البنيني إيريك كاستان.
وكان “كاف” أعلن تعيين فيكتور غوميز لإدارة النهائي قبل أن يقرر تعديل طاقم الحكام وأخطر لجان البطولة بهذا التعديل قبل يوم واحد على المباراة النهائية.وفق “أخبار 24”.