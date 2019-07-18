«الميركاتو».. 14 يتعاقدون مع 31 أجنبيا.. والبطلان يراقبان

من منطقة تحضيرات الأندية للموسم الجديد، صنعت إدارات 16 فريقاً سيتنافسون في الدوري السعودي للمحترفين الموسم المقبل أعمالاً متعددة بين انتداب مدربين، والمحافظة على عناصر مؤثرة، وجلب لاعبين محليين، والتفتيش عن الأجانب بدقة عالية.
وبين الأندية الـ16 أبرم 14 فريقاً تعاقدات مع لاعبين 31 محترف أجنبي، كان أعلاهم في عدد التعاقدات ضمك بأربعة لاعبين، والهلال والحزم والعدالة الأقل بواقع لاعب واحد لكل منهم.
أما بطلي الموسم الماضي النصر المتوج بلقب الدوري، والتعاون الفائز بكأس الملك فلم يجريا أي عملية تعاقدية مع لاعبين أجانب حتى هذه اللحظة، وربما أن الأرقام القياسية التي سجلها عدد من لاعبيهما الأجانب زادت من تمسكهما بالعناصر، كما أن تقليص عدد الأجانب المسموح بهم إلى سبعة لاعبين قد يكون عائقاً ظهر أمامهما لتسجيل لاعبين جدد.وفق “الرياضية”.
وبلغ عدد الصفقات مجتمعة بعد 64 يوماً من نهاية الموسم 109 صفقات بين لاعبين محليين وأجانب، اشترك بهم جميع الأندية الـ16، وسجل فريق ضمك رقماً ضخماً في عد التعاقدات بـ17 لاعباً جديداً تعاقدت إدارته معهم خلال فترة الصيف فقط، أما الهلال فهو الأقل إذ اكتفى بلاعب واحد حتى الآن وهو الكوري جانغ.