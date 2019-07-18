انتحلوا صفة رجال أمن واقتحموا منزلا وأجبروا امرأة على فعل الفاحشة.. تنفيذ القصاص في ثلاثة جناة بجدة

نفذت وزارة الداخلية اليوم الخميس حُكم القتل في عدد من الجناة في محافظة جدة.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن “هتان بن سراج بن سلطان الحربي” و”سلطان بن سراج بن سلطان الحربي” و”محمد عمر محمد ليق جمالي” -باكستاني الجنسية-، أقدموا على شرب المُسكر ودخلوا أحد المنازل عنوة وانتحلوا صفة رجال الأمن وقام المدعو “محمد” بتجريد امرأة من ملابسها تحت تهديد السلاح الأبيض وتسليمها لـ “هتان” كي يفعل الفاحشة بها، وكسروا باب إحدى الغُرف على امرأة أخرى بقصد فعل الفاحشة بها.
وأوضحت أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجناة، وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب جرائمهم، وبإحالتهم إلى المحكمة الجزائية صدر بحقهم صك يقضي بثبوت ما نُسب إليهم, ولأن ما قام به المدعى عليهم من مغالبة أصحاب المنزل وإخافتهم ومنعهم الدفاع عن عرضهم فعل محرم وضرب من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض، فقد تم الحُكم عليهم بحد الحرابة، وأن تكون عقوبتهم القتل وأٌيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.وفق “أخبار 24”.
وأكدت الداخلية أنها تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين وينتهك أعراضهم, وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.