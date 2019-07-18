“العدل” تعلن وظائف شاغرة للرجال والنساء على 4 مراتب‎

دعت وزارة العدل الباحثين والباحثات عن عمل للتقديم على وظائف شاغرة متنوعة لديها، في مجالات الدعم الفني ومراقبة الأمن والسلامة، مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام بالمرتبة الرابعة والخامسة والسادسة والثامنة.
وأوضحت الوزارة أن التقديم على الوظائف المعلن عنها سيكون متاحا عبر بوابتها الإلكترونية بالدخول على الرابط www.moj.gov.sa، وذلك اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 19 ذي القعدة 1440 وحتى يوم الخميس الموافق 22 ذي القعدة.
واشترطت الوزارة في المتقدمين والمتقدمات على وظائف الدعم الفني بالمرتبة الثامنة، أن تكون أو يكون حاصلا على درجة الماجستير حسب التخصصات الواردة في دليل التصنيف، مع خبرة لا تقل عن 12 سنة في مجال الحاسب الآلي على أن تكون مسجلة في التأمينات الاجتماعية.
فيما اشترطت في المتقدم لوظائف الدعم الفني بالمرتبة السادسة (رجال) أن يكون حاصلا على دبلوم بعد الثانوية العامة لا يقل عن سنتين، حسب التخصصات الواردة في دليل التصنيف، بالإضافة لخبرة 4 سنوات في مجال الحاسب الآلي على أن تكون مسجلة بالتأمينات الاجتماعية.وفق “أخبار 24”.
وبالنسبة للمتقدم لوظائف مراقب الأمن والسلامة بالمرتبة الخامسة (رجال)، عليه أن يكون حاصلا على الثانوية العامة، مع سنتين خبرة في الخدمة العسكرية أو في مجال الأمن والسلامة مسجلة بالتأمينات الاجتماعية، وأن يتراوح عمر المتقدم بين 20 سنة – 35 سنة.
أما بالنسبة لوظائف مراقب الأمن والسلامة (نساء)، فاشترط في المتقدمة أن تكون حاصلة على الثانوية العامة، بالإضافة لخبرة سنتين في الخدمة العسكرية أو في مجال الأمن والسلامة على أن تكون المدة مسجلة بالتأمينات الاجتماعية، وأن يتراوح عمر المتقدمة بين 20 عاماً – 50 عاماً.
ونوهت الوزارة بضرورة إرفاق المتقدم أو المتقدمة صورة من وثقية التخرج للمؤهلات من داخل المملكة وقرار المعادلة بالنسبة للمؤهلات من خارج المملكة، بجانب مشهد من الخدمة العسكرية أو الأمن والسلامة، على أن تكون مسجلة في التأمينات الاجتماعية.