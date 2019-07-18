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أخبار محلية > “سكني”: اكتمال حجز 84% من المرحلتين الأولى والثانية لمشروع “مرسية” بالرياض
18/07/2019   5:27 م

“سكني”: اكتمال حجز 84% من المرحلتين الأولى والثانية لمشروع “مرسية” بالرياض

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أعلن برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان، اكتمال حجز 84% من المرحلتين الأولى والثانية لمشروع “مرسية” السكني بشمال العاصمة الرياض.

وأوضح البرنامج أن إجمالي الحجوزات بلغ 2545 وحدة من إجمالي الوحدات في المرحلتين والبالغة 3023 وحدة.

ويعد مشروع “مرسية” أحد مشاريع برنامج “سكني” وتطوره الشركة الوطنية للإسكان، ويتكون من ثلاث مراحل، وهو عبارة عن مدينة عصرية وعالمية بالرياض متكاملة الخدمات، ويمتد على مساحة إجمالية تتجاوز 2.7 مليون متر مربع، ويوفر أكثر من 5 آلاف وحدة سكنية تتنوع ما بين الفلل والتاون هاوس والشقق، بمساحات متنوعة وتصاميم عصرية.وفق “أخبار 24”.

“سكني”: اكتمال حجز 84% من المرحلتين الأولى والثانية لمشروع “مرسية” بالرياض

أخبار محلية
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