لجنة بـ”الشورى” تطالب ببوابة موحدة وفاعلة للتوظيف الحكومي بدلاً من 450 بوابة قائمة حالياً

أكدت لجنة تقنية المعلومات بمجلس الشورى أن بوابات التوظيف الحكومية التي وصل عددها إلى 450 بوابة لا تحقق الأهداف المرجوة منها، مشددة على ضرورة إيجاد بوابة واحدة للتوظيف الحكومي.
وقالت اللجنة إنه يجب على برنامج التعاملات الإلكترونية “يسر” أن يعمل بجد لإيجاد بوابة متكاملة للتوظيف لضمان وصول الباحثين عن عمل لكافة الفرص المتاحة بسهولة وسرعة، طبقاً لصحيفة “المدينة”.
وطالبت اللجنة وزارة الاتصالات بالعمل مع الجهات الحكومية المختلفة لتوحيد بوابات التوظيف، ومشاركة البيانات الخاصة بالتوظيف بما يحقق قيم الشفافية وتكامل الفرص والعدالة.
وأوضحت مصادر أن اللجنة وصفت تجربة البوابة الإلكترونية لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالسيئة، وذلك لعدم اكتمالها فنياً، وعدم تحديثها.