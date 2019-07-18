سجل نظام المدفوعات الوطني “مدى” خلال النصف الأول لعام 2019 أرقاماً قياسية في العمليات المنفذة عبر أجهزة نقاط البيع، بلغت 688.4 مليون عملية بقيمة 136.7 مليار ريال بارتفاع قدره 47% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.
وتقلص الاعتماد على المدفوعات النقدية أو الحاجة إلى السحوبات من الصراف الآلي، حيث سجلت أجهزة الصراف الآلي 621 مليون عملية خلال نفس الفترة، بانخفاض قدره 6% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
وارتفع عدد أجهزة نقاط البيع التي تخدم القطاع التجاري بنسبة 11%، وذلك بعد وصولها إلى 391.8 ألف جهاز بنهاية شهر يونيو مقارنةً بـ351.6 ألف جهاز كانت في الخدمة مطلع العام.وفق “أخبار 24”.
وبلغ عدد الأجهزة التي تدعم الدفع عن طريق الهواتف الذكية والبطاقات البنكية المدعمة بنفس الخاصية، حتى نهاية شهر يونيو أكثر من 360 ألف جهاز، وهي تشكل 93% من إجمالي الأجهزة المتوفرة في المحال التجارية في المملكة.
ووصل عدد البطاقات البنكية المدعمة بهذه الخاصية إلى أكثر من 14 مليون بطاقة بنكية تمثل قرابة 48% من البطاقات البنكية المُصدرة في المملكة، كما ارتفع عدد العمليات المنفذة من خلال خدمة مدى أثير إلى 53% من إجمالي عمليات الدفع المنفذة خلال شهر يونيو 2019.