“هيئة النقل”: وثيقة النقل عبر بوابة “بيان” ستصبح إلزامية خلال 3 أشهر.. وهذه أبرز أهدافها

كشف مدير عام إدارة نقل البضائع بالهيئة العامة للنقل المهندس إبراهيم المديهيم، عن تفاصيل جديدة حول خدمات بوابة “بيان” لخدمات النقل واللوجستية، ووثيقة نقل الحمولة التي سيتم إصدارها إلكترونيا للشاحنات سواء داخل المملكة أو إلى خارجها.
جاء ذلك خلال ورشة عمل تعريفية ببوابة “بيان” الإلكترونية أقيمت بغرفة الشرقية، والتي ناقشت طرق تمكين الناقلين ووسطاء الشحن من إصدار وثيقة نقل بضائع؛ التي ستعد مستندا يصدر بموجب عقد النقل وإثباتا على تسلم الناقل للبضاعة لتسليمها إلى المرسل إليه بذات الحالة.
وقال المديهيم إن إصدار وثيقة النقل لقطاع النقل العام عبر بوابة “بيان” سيصبح إجراء إلزاميا في غضون 3 أشهر، مشددا على ضرورة التسجيل في البوابة، حيث ستطبق الوثيقة على النقل العام كمرحلة أولى والنقل الخاص في المرحلة الثانية، وعلى كل الشاحنات السعودية أو التي تعمل بالمملكة سواء لنقل البضائع لغرض التصدير أو بضائع مستوردة.
وأشار إلى أن بوابة “بيان” تستهدف التأكد من أن الشركات الناقلة مرخصة، والقضاء على التستر والعمل بدون ترخيص، لافتا إلى أن الوثيقة التي تصدر إلكترونيا فور تسلم الناقل أو وسيط الشحن للبضاعة تضمن حقوق جميع الأطراف.وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى 8 أهداف لبوابة بيان، تتضمن: تنظيم قطاع النقل، ورفع مساهمته في الاقتصاد الوطني، ورفع مستوى الأمن والسلامة، وضمان حقوق ومسؤوليات أطراف النقل، وضبط جودة عمليات نقل البضائع، وضمان الفعالية والسرعة والدقة، والتحقق من نظامية المركبات، ودعم توجهات الدولة في تطوير القطاع.