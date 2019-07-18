أظهر مقطع مصور إحدى شاحنات النفايات التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، وهي تسير عكس الطريق في شارع رئيسي بمكة المكرمة، فيما أعلن المرور القبض على قائدها.
ووثق أحد المواطنين بكاميرا هاتفه الواقعة التي حدثت صباح اليوم الخميس خلف مدينة الملك عبد الله الطبية، وأظهرت سيارة النفايات وهي تسير عكس الاتجاه دون اكتراث بأرواح الناس أو اعتبار للسلامة المرورية، كما قام بعمل بلاغ إلى أمانة العاصمة وإدارة المرور.
من جهتها أعلنت إدارة المرور في العاصمة المقدسة القبض على قائد الشاحنة وتمت إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.
وفق “أخبار 24”.