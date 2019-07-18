إنفاذا لتوجيه خادم الحرمين.. وزير “البلدية والقروية” يوقع عقد استكمال حدائق الملك عبدالله العالمية

بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وقع وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد القصبي اليوم الخميس عقد استكمال تنفيذ مشروع حدائق الملك عبدالله العالمية بمدينة الرياض.
وجاء توجيه خادم الحرمين الشريفين باستكمال المشروع بوصفه مشروعا واحدا متكاملا دون تجزئته إلى مراحل، وذلك بناء على ما عرضه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإعادة المشروع لمساره الطبيعي، وتوفير جميع متطلباته ليقام وفق الدراسات والتصاميم التي أعدتها أمانة منطقة الرياض.
من جهته أوضح أمين منطقة الرياض طارق الفارس، أن الأمانة قامت بطرح المشروع في منافسة للتنفيذ وتم ترسية العقد على مجموعة زيد الحسين وإخوانه، بتكلفة إجمالية قدرها 1.6 مليار ريال ومدة تنفيذ 30 شهرا، ويجري حاليا التجهيز للبدء في استكمال التنفيذ والعمل على إنجاز المشروع وفق الجدول الزمني المحدد.وفق “أخبار 24”.
وتقع حدائق الملك عبدالله العالمية على طريق جدة السريع غرب مدينة الرياض، على مساحة 2.1 مليون م2، وتحتوي على مبنى رئيس صمم على شكل هلالين متداخلين يحتوي على متحف وحدائق مائية وعالمية وعلمية وحديقة طيور وحديقة فراشات، وسبع حدائق نباتية متنوعة إضافة لمضامير رياضية ومطاعم ومقاهٍ وأبراج مشاهدة.