نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “المساحة الجيولوجية” تكشف عن بيئات غنية بالذهب والنحاس والعناصر النادرة بالمملكة
18/07/2019   12:16 م

“المساحة الجيولوجية” تكشف عن بيئات غنية بالذهب والنحاس والعناصر النادرة بالمملكة

+ = -
833

كشفت هيئة المساحة الجيولوجية، عن بيئات واعدة بالمملكة غنية بالخامات والمعادن كالذهب والنحاس والزنك والعناصر النادرة، في طور الاستكشاف والدارسة لمعرفة جدواها الاقتصادية للبلاد وفرصها الاستثمارية.

وأكد المتحدث الرسمي للهيئة طارق أبا الخيل وفقا لـ”الاقتصادية” أن الاستكشاف المعدني من أهم البرامج التي تعمل عليها الهيئة، مشيرا إلى أن المملكة غنية بالعديد من خامات المعادن الصناعية التي يتم استغلالها حاليا أبرزها الفوسفات والبوكسيت، واللذان يستخدمان في صناعة الأسمدة والألمونيوم، فضلا عن رمال السيليكا بأنواعها.

وأوضح أن عمليات الاستكشاف والتنقيب تتم بأيد وطنية فقط، وأن عدد الجيولوجيين العاملين في المجال بالهيئة يبلغ 40 مختصا من الكفاءات الوطنية الشابة وذات الخبرة، لافتا إلى أن تلك المشاريع تأتي في إطار اهتمام الدولة بالقطاع التعديني لتنويع مصادر الدخل.

“المساحة الجيولوجية” تكشف عن بيئات غنية بالذهب والنحاس والعناصر النادرة بالمملكة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885054071.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.