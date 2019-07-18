فحوصات “عموري” لدى مركز “فيفا” الطبي تثبت سلامته من الإصابة

أعلن مركز “فيفا” الطبي بمدينة دبي الإماراتية، اليوم الأربعاء، سلامة لاعب الهلال “عمر عبد الرحمن” الشهير بـ”عموري” من الإصابة وعدم حاجته إلى برنامج علاجي آخر، وذلك بعد أن أثبتتها الفحوص الطبية التي أجراها اللاعب في المركز.
وكانت إدارة الهلال اشترطت على اللاعب المعار من العين الإماراتي، إجراء فحوص إضافية قبل تجديد عقده، وذلك عقب إجراء “عموري” فحوصاً طبية في 7 من يوليو الجاري ببرشلونة لدى الطبيب الذي أجرى له عملية الرباط الصليبي.
يشار إلى أن “عموري”، الذي انتقل إلى الهلال الصيف الماضي على سبيل الإعارة لمدة موسم، تعرّض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي أكتوبر الماضي، حيث أجرى له العملية الطبيب “رامون كوجات”.وفق “أخبار 24”.