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اخبار رياضية > مصادر: مكافأة الدوري وراء تغيب حمدالله من معسكر النصر
18/07/2019   12:15 م

مصادر: مكافأة الدوري وراء تغيب حمدالله من معسكر النصر

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أوضحت مصادر أن الأسباب الحقيقية وراء تأخر المحترف المغربي في صفوف النصر عبدالرزاق حمدالله عن الالتحاق بمعسكر الفريق المقام في البرتغال، تتمثل في أنه غاضب لعدم تسلمه مكافأة الدوري.

وأضافت المصادر، أن حمدالله غاضب أيضا من عدم إقرار الزيادة المالية التي وعد بها في حال تحقيق بطولة الدوري ولقب هداف الدوري.

وكانت إدارة نادي النصر السابقة برئاسة سعود آل سويلم وعدت حمدالله بزيادة راتبه إلى 5 ملايين يورو في الموسم الواحد، فيما ترددت أنباء سابقة عن أن اللاعب في انتظار مناقشة مستقبله مع إدارة صفوان السويكت ليقرر بين البقاء في النصر أو قبول العرض المقدم له من أحد الأندية الإيطالية.وفق “أخبار 24”.

مصادر: مكافأة الدوري وراء تغيب حمدالله من معسكر النصر

اخبار رياضية
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