السبت إعلان جدول الدوري السعودي للمحترفين

حددت لجنة المسابقات التابعة لرابطة دوري المحترفين السعودي موعد قرعة كأس دوري المحترفين السعودي عصر يوم السبت المقبل بدلاً من اليوم الخميس.
وسيكون الاجتماع مختصراً، حيث سيحضره رئيس وأعضاء لجنة المسابقات وممثلو الأندية فقط، حيث لن تقدم دعوات لوسائل الإعلام لتغطية القرعة وسيصدر بيان بعد نهاية إجراء مراسم القرعة.
ولم توضح رابطة دوري المحترفين السعودي أسباب عدم دعوة وسائل الإعلام الرياضية.
وسيترأس الاجتماع الذي سيعقد بفندق الفيرمونت بالعاصمة الرياض عضو الاتحاد السعودي لكرة القدم رئيس لجنة المسابقات بالرابطة أحمد الراشد وبحضور ممثلي الأندية المحترفة الـ16 وسيتم عرض معايير الجدول وروزنامة الموسم الرياضي 2019 – 2020 وإصدار جدول النسخة المقبلة من الدوري السعودي المقرر انطلاقته يوم 22 من شهر أغسطس (آب) المقبل، وذلك بعد نهاية اجتماع لجنة المسابقات وممثلي الأندية.
وستواجه روزنامة الدوري السعودي عوائق عدة هذا الموسم، وهي المتمثلة في مباريات المنتخب السعودي المقررة تحت إطار التصفيات المشتركة لكأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023 بالصين، فضلاً عن منافسات دوري أبطال آسيا في أدواره الحاسمة، حيث دور الستة عشر ودور الربع النهائي والتي تشارك فيه الأندية السعودية الهلال والنصر والأهلي والاتحاد، فضلاً عن النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا المقرر انطلاقها في فبراير (شباط) المقبل بمشاركة النصر والهلال والتعاون والشباب. كما ستضع لجنة المسابقات في حساباتها بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال والتي سيشارك فيها ناديا الشباب والاتحاد.وفق “الشرق الأوسط”.
وعانت لجنة المسابقات التي كانت تحت مظلة الاتحاد السعودي من استحداثها قبل عشرين عاماً من مشاكل عدة في جدولة الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي، حيث لاقت انتقادات لاذعة من الجماهير والإعلام واعتراضات من بعض الأندية بسبب ازدحام مبارياتها وتعارض بعضها مع البطولات الإقليمية والقارية، وهو ما أدى إلى تأجيل وتقديم العديد من الجولات فضلاً عن القرار الجدلي الأشهر وهو استمرار الدوري السعودي خلال منافسات كأس أمم آسيا التي جرت في الإمارات خلال شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، وهو ما آثار لغطاً وجدلاً واسعاً من قبل الأندية المتضررة.