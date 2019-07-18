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اخبار رياضية > تقرير طبي يؤكد عدم قدرة الشهري على المشاركة في مباراة النصر والوحدة الإماراتي
18/07/2019   12:14 م

تقرير طبي يؤكد عدم قدرة الشهري على المشاركة في مباراة النصر والوحدة الإماراتي

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أكد تقرير طبي تسلمه الجهاز الفني لفريق النصر من أحد مراكز تأهيل اللاعبين بدبي الإماراتية، حاجة لاعب الفريق يحيى الشهري لأسبوعين إضافيين للتأهيل العلاجي، ما يعني تغيبه عن مباراة فريقه الآسيوية أمام الوحدة الإماراتي.

وكان يحيى الشهري خضع قبل 3 أشهر لعملية جراحية في الكتف، وذُكر وقتها أنه سيتغيب عن الملاعب لمدة 3 أشهر، أي أنه لن يشارك في مبارة فريقه ضمن الدور 16 في دوري أبطال آسيا أمام الوحدة الإماراتي، المقررة في الخامس من أغسطس المقبل.

من جانب آخر، وافقت إدارة النصر، وفقاً لـ”الرياض” على إعارة المهاجم متعب الحماد ولاعب الوسط سامي النجعي، إلى نادي ضمك حتى نهاية الموسم، فيما اشترطت نصف مليون ريال للتنازل عن المدة المتبقية من عقد اللاعب المغربي محمد فوزير لمصلحة نادي الرائد، في حين وافق الرائد، مشترطاً التوقيع مع اللاعب لمدة أسبوعين.

تقرير طبي يؤكد عدم قدرة الشهري على المشاركة في مباراة النصر والوحدة الإماراتي

اخبار رياضية
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