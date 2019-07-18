الأهلي يرفض مخالصة الزين

رفضت إدارة النادي الأهلي فكرة رحيل أحمد الزين، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بمنحه مخالصة نهائية مجانًا، وطالبته بتأمين عرض احترافي للانتقال إلى ناد آخر، بينما طلبت من أحمد الرحيلي، الراغب في إنهاء الارتباط، التنازل عن جزء من مستحقاته المالية ضمن تسوية بين الطرفين.
وأفصحت لـ “الرياضية” مصادر خاصة، أن الزين والرحيلي، لاعبَي الأهلي، اختلفا مع الإدارة على طريقة فض الارتباط الرسمي، وإجراء المخالصة النهائية، تمهيدًا لمغادرة أسوار النادي بعد استبعادهما من حسابات الفريق في الموسم المقبل، وعدم ضمِّهما إلى معسكر الفريق الإعدادي الجاري حاليًّا في النمسا.
وأفادت المصادر نفسها، بأن إدارة الأهلي، طالبت الزين بتوفير عرض انتقال إلى ناد آخر بعد موافقته في وقت سابق على فض الارتباط الرسمي، ومنحه مخالصة مقابل دفعه مبلغًا ماليًّا.في حين، جاء الاختلاف مع الرحيلي إثر مطالبته بالتنازل عن مبلغ مالي من القيمة الإجمالية لمستحقاته، وسط رفض اللاعب الذي تمسَّك بالمطالبة بكامل مستحقاته.