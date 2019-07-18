أزمة المهاجم تبقي خربين في الهلال

أثبتت الفحوصات التي أجراها لاعب وسط الهلال عمر عبدالرحمن مساء أمس (الأربعاء) في مركز فيفا الطبي بالإمارات سلامته بعد إصابة الرباط «المتصالب» وجاهزيته لدخول التدريبات الجماعية بعد جرعة لياقية لمدة أسبوع يحتاجها اللاعب وفق الطبيب المختص.
وعلمت «الرياض» أن رئيس الهلال فهد بن نافل سيعقد مساء اليوم اجتماعاً مع وكيل اللاعب لبحث فرصة التعاقد مع اللاعب لمدة موسمين، على أن يلتحق عموري مساء غد بمعسكر الهلال المقام حالياً في النمسا..
من جانب آخر قررت إدارة الهلال بالتشاور مع الجهاز الفني بقيادة الروماني رازفان لونشيسكو بالإبقاء على المهاجم السوري عمر خربين في صفوف الفريق لهذا الموسم بعد انضمامه إلى معسكر الفريق المقام في النمسا إذ أجرى مساء أمس (الأربعاء) تدريباً بالجري حول الملعب وأداء تدريبات لياقية تمهيداً لدخوله التدريبات الجماعية يوم غد الجمعة، فيما غادر الحارس العُماني على الحبسي معسكر الهلال متوجهاً إلى الرياض تمهيداً لتوقيع مخالصته.