نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “العمل”: نظام التأشيرات الموسمية في مراحله الأخيرة.. ومدة إقامة العامل في المملكة 6 أشهر
18/07/2019   10:11 ص

“العمل”: نظام التأشيرات الموسمية في مراحله الأخيرة.. ومدة إقامة العامل في المملكة 6 أشهر

+ = -
664

قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إن نظام التأشيرات المؤقتة في مراحله الأخيرة، مبينة أنه قابل للتطوير والإضافة.

وأوضح مدير عام التأشيرات الموسمية والمؤقتة بالوزارة راشد العتيبي أن مدة الإقامة هي 6 أشهر، وأن الجهات التي ستستفيد من هذه التأشيرات هي الجهات الحكومية والمصانع والأنشطة الزراعية ومختلف الجهات ذات العلاقة بالأعمال الموسمية.

وأبان العتيبي في ورشة عمل عن التأشيرات المؤقتة أقيمت أمس الأول الثلاثاء بغرفة القصيم، أن مجلس الوزراء أكد في مرسوم أصدره في وقت سابق على ضرورة تنويع جنسيات العمالة في حال زيادة عدد التأشيرات الممنوحة للمنشأة الزراعية عن 10 تأشيرات، سواءً كانت المنشأة خاصة أو تجارية.وفق “أخبار 24”.

“العمل”: نظام التأشيرات الموسمية في مراحله الأخيرة.. ومدة إقامة العامل في المملكة 6 أشهر

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885054039.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.