“العمل”: نظام التأشيرات الموسمية في مراحله الأخيرة.. ومدة إقامة العامل في المملكة 6 أشهر

قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إن نظام التأشيرات المؤقتة في مراحله الأخيرة، مبينة أنه قابل للتطوير والإضافة.
وأوضح مدير عام التأشيرات الموسمية والمؤقتة بالوزارة راشد العتيبي أن مدة الإقامة هي 6 أشهر، وأن الجهات التي ستستفيد من هذه التأشيرات هي الجهات الحكومية والمصانع والأنشطة الزراعية ومختلف الجهات ذات العلاقة بالأعمال الموسمية.
وأبان العتيبي في ورشة عمل عن التأشيرات المؤقتة أقيمت أمس الأول الثلاثاء بغرفة القصيم، أن مجلس الوزراء أكد في مرسوم أصدره في وقت سابق على ضرورة تنويع جنسيات العمالة في حال زيادة عدد التأشيرات الممنوحة للمنشأة الزراعية عن 10 تأشيرات، سواءً كانت المنشأة خاصة أو تجارية.وفق “أخبار 24”.