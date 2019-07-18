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أخبار محلية > كمين مُحكم في مكة يطيح بأصحاب إعلان الحج بالنيابة
18/07/2019   10:09 ص

كمين مُحكم في مكة يطيح بأصحاب إعلان الحج بالنيابة

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ضبطت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة ثلاثة أشخاص اتضح أنهم سعودي ومقيم باكستاني وآخر آسيوي، بعد قيامهم بنشر إعلان للراغبين في الحج عن المريض والعاجز وكبير السن بمقابل مالي، في الشبكة العنكبوتية.

وتفصيلاً حسب “سبق”، قام رجال التحريات بدوريات الأمن السرية بعمل كمين مُحكم أطاح بـ3 أشخاص، قاموا بنشر إعلان نصب واحتيال في مواقع التواصل الاجتماعي، يفيد برغبتهم في القيام بالحج نيابة مقابل مبلغ مالي يقدر بنحو 10 آلاف ريال.

وتابع رجال البحث السري الإعلانات ورصدوا أصحابها، وجرى التواصل معهم وضبطهم في أماكن مختلفة بمكة المكرمة، وسُلّموا إلى مركز شرطة العزيزية قبل أن يحالوا إلى النيابة العامة لإتمام إجراءات التحقيق.

كمين مُحكم في مكة يطيح بأصحاب إعلان الحج بالنيابة

أخبار محلية
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