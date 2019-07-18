والد “طفل” جازان الذي دخل في غيبوبة بعد توقف قلبه يكشف تفاصيل وتطورات حالته

كشف والد الطفل عبدالرحمن الیتیمي، الذي أحالت المديرية العامة بصحة جازان ملفه إلى التحقیق الطبي، بعد تدهور حالته عقب علاجه من كسر في يده، آخر التطورات الخاصة بحالته الصحية وتفاصيل الواقعة.
وأوضح والد الطفل وفقاً لـ”عاجل”، أن نجله مازال يرقد في العناية المركزة بمستشفى الملك فهد المركزي بأبو عريش، مبيناً أنه جرى نقله للمستشفى الحالية بعد الانتكاسة الصحية في المستشفى الخاص.
ولفت إلى أن الأطباء أخبروه بأنه يعاني من تلف في خلايا المخ، رغم أن التقرير الطبي أوضح معاناته فقط من صرع مقاوم للعلاج يستوجب نقله إلى مستشفى متخصص لعلاجه.
وأشار إلى أن اللجنة الطبية بصحة جازان وجّهت باستمرار علاجه بمستشفى الملك فهد؛ كونه يحتاج إلى العناية المركزة فقط، موضحاً أن العلاج عبارة عن تخدير يعطى بشكل يومي لطفل.
وجدد والد الطفل اتهامه لمستشفى الملك فهد المركزي بالتسبب بما يعاني منه طفله من تقرحات وتجلط في الرقبة واليد، وكذلك التهابات في الأعصاب وبكتيريا على الصدر.