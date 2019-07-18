نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > طب وتداوي > إذا كنت ترغب في نوم هادئ.. عليك اتباع هذه النصائح
18/07/2019   10:08 ص

إذا كنت ترغب في نوم هادئ.. عليك اتباع هذه النصائح

+ = -
638

وجّه خبراء، الراغبين في نوم هادئ باتباع عدد من النصائح، مشيرين إلى أن ذلك يتطلب الابتعاد والحذر من عدة أمور.

ونصح الخبراء وفقاً لموقع “ويب طب”، الابتعاد عن الهاتف المحمول في غرفة النوم؛ بسبب ما يصدر عنه من ترددات لاسلكية تؤذي الدماغ وأشعة زرقاء تلحق ضرراً بالعيون.

وشملت النصائح عدم تناول الطعام في غرفة النوم لتجنب الإصابة بالسمنة والمعاناة من الكوابيس، بالإضافة إلى عدم إدخال الحيوانات الأليفة للفراش تجنباً للإصابة بالبكتيريا.

وحذّر الخبراء من الفوضى في غرفة النوم؛ لأنها تزيد من الشعور بالقلق، مع ضرورة وجود وسائد مريحة مع إمكانية تغيير مرتبة السرير بحد أقصى كل عشر سنوات، وكذلك عدم إدخال الأمور المرتبطة بالعمل إلى غرفة النوم.

إذا كنت ترغب في نوم هادئ.. عليك اتباع هذه النصائح

طب وتداوي
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885054028.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.