إذا كنت ترغب في نوم هادئ.. عليك اتباع هذه النصائح

وجّه خبراء، الراغبين في نوم هادئ باتباع عدد من النصائح، مشيرين إلى أن ذلك يتطلب الابتعاد والحذر من عدة أمور.
ونصح الخبراء وفقاً لموقع “ويب طب”، الابتعاد عن الهاتف المحمول في غرفة النوم؛ بسبب ما يصدر عنه من ترددات لاسلكية تؤذي الدماغ وأشعة زرقاء تلحق ضرراً بالعيون.
وشملت النصائح عدم تناول الطعام في غرفة النوم لتجنب الإصابة بالسمنة والمعاناة من الكوابيس، بالإضافة إلى عدم إدخال الحيوانات الأليفة للفراش تجنباً للإصابة بالبكتيريا.
وحذّر الخبراء من الفوضى في غرفة النوم؛ لأنها تزيد من الشعور بالقلق، مع ضرورة وجود وسائد مريحة مع إمكانية تغيير مرتبة السرير بحد أقصى كل عشر سنوات، وكذلك عدم إدخال الأمور المرتبطة بالعمل إلى غرفة النوم.