انفجر خزان كهرباء للضغط العالي في وجه مواطن يبلغ من العمر 32 عاماً في حي المنسك بمدينة أبها، بعدما حاول إغلاق أبوابه، حيث أصـيب بعدة حروق متفرقة في جسده.
وقال شقيق المصاب وفقاً لـ “عكاظ”، إن شقيقه شاهد أبواب خزان الكهرباء مفتوحة عندما كان يمارس رياضة الجري على ممشى مجاور للخزان، فاتجه إليه وحاول إغلاقه درءاً للخطر، فانفجر بوجهه وانقطعت الكهرباء عن عدد من المنازل والمحلات التجارية.
وأضاف أن فرقة من الهلال الأحمر باشرت الحادث، ونقلت شقيقه إلى مستشفى عسير المركزي، مشيراً إلى أنه يرقد الآن بالعناية المركزية، لتلقي الرعاية الطبية، مطالباً الجهات المسؤولة بمحاسبة المتسببين في الواقعة.