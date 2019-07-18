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أخبار محلية > بعد شمولهم في العفو الملكي.. “سجون القصيم” تطلق سراح 9 مستفيدين
18/07/2019   10:03 ص

بعد شمولهم في العفو الملكي.. “سجون القصيم” تطلق سراح 9 مستفيدين

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أفرجت إدارة السجون بمنطقة القصيم عن 9 مستفيدين ممن شملهم العفو الملكي لعام 1440 هـ، وذلك خلال الفترة من 20 وحتى 26 شوال الماضي بسجون المنطقة الثلاثة ببريدة وعنيزة والرس.

وجاء الإفراج عن المستفيدين التسعة؛ إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالعفو عن نزلاء السجون لهذا العام، وسط متابعة أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود.

بدوره أكد وكيل إمارة المنطقة المساعد للحقوق صالح البرادي، أن لجان العفو مستمرة في عملها على دراسة قضايا النزلاء على مدار العام، متمنياً أن تكون تلك اللفتة الأبوية الكريمة بعد لم شملهم بأسرهم فاتحة خير لمَن أفرج عنه وبداية مرحلة جديدة في الحياة.وفق “أخبار 24”.

بعد شمولهم في العفو الملكي.. “سجون القصيم” تطلق سراح 9 مستفيدين

أخبار محلية
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