حقق المنتخب النيجيري المركز الثالث في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً في مصر، بعد فوزه أمس (الأربعاء) على المنتخب التونسي بهدف دون رد.
ونجح اللاعب النيجيري أوديون إيغالو في تسجيل الهدف الوحيد بالمباراة في الدقيقة الثالثة من بداية الشوط الأول، مستغلاً ارتباك الحارس التونسي معز بن شريفية خلال تمريرة عرضية.
واقترب اللاعب إيغالو من تحقيق لقب هداف البطولة بعدما رفع رصيده من الأهداف إلى خمسة، في انتظار المباراة النهائية للبطولة؛ حيث ينافسه على اللقب الجزائري رياض محرز والسنغالي ساديو ماني اللذان أحرز كل منهما 3 أهداف.
ويترقب الشارع الجزائري والعربي المباراة النهائية ببطولة الأمم الأفريقية التي ستقام غداً الجمعة بين منتخبي الجزائر والسنغال على استاد القاهرة الدولي.
وفق “أخبار 24”.