أفتى عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبد الله المطلق بجواز الإنابة في الحج لمريض الرهاب الاجتماعي، وأن هذا المرض النفسي يُعد من الأعذار.
وقال الشيخ المطلق إن الطبيب النفسي هو من يحدد خطورة حالة مريض الرهاب الاجتماعي، فإذا رأى الطبيب أن المريض قد يتحسن بعد فترة فيجب على المريض تأخير أداء الفرض حتى يتمكن من أدائه بنفسه.
أما إذا كانت حالة المريض النفسي لا يُرجى تحسنها فإنه معذور، وله أن ينيب من يحجّ عنه، شأنه شأن أصحاب الأعذار، حتى لو كان قوياً في بدنه؛ لأن المرض النفسي قد تنتج عنه مضاعفات خطيرة.
وفق “أخبار 24”.