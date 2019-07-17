صحيفة بريطانية: البحرية السعودية دمرت قارباً مفخخاً كان يستهدف سفينة حربية بريطانية في البحر الأحمر

قالت صحيفة “ميرور” البريطانية إن القوات البحرية السعودية دمّرت قارباً مفخخاً يُسيّر عن بعد كان في مسار السفينة الحربية البريطانية “إتش إم إس دنكان”.
وأضافت أن القارب الذي يمكن تسييره على بعد أربعة أميال كان في المسار الذي تسلكه السفينة الحربية التي عبرت قناة السويس متجهة إلى الخليج.
وأفادت بأن القوات البحرية السعودية استطاعت رصد القارب الذي كان يتربص بالسفينة الحربية ويقف في وسط مسارها ويمكن أن يحدث دماراً في مقدمتها لو اصطدمت به.
وتعتبر بريطانيا ما حدث محاولة من إيران للانتقام من احتجاز بريطانيا عبر سلطات جبل طارق لناقلة نفط انتهكت العقوبات المفروضة من الاتحاد الأوروبي على سوريا؛ حيث حاولت إيران تنفيذ هذه العملية عبر الميليشيات الحوثية التابعة لها.وفق “أخبار 24”.