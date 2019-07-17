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أخبار الخرج > مجلس صلح بالخرج لوجه الله تعالى
17/07/2019   11:57 م

مجلس صلح بالخرج لوجه الله تعالى

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تم بفضل الله وإحسانه ثم بدعم مولانا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رعاه الله وسيدنا صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رعاه الله مجلس صلح بين عبدالله بن مضحي بن خزيم المضياني العنزي وسحمي بن جابر الهواملة الدوسري بحضور الشيخ عامر بن حزام بن معضد آل خرصان رئيس مركز الرفيعة في محافظة الخرج والشيخ عايض بن عبدالله بن قدان الزهيري القحطاني والشيخ سالم بن مسلم الهواملة الدوسري والشيخ خالد بن هادي ابو سكيتة الزهيري القحطاني والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العقيلي الخالدي والشيخ شيبان بن هايف المضياني العنزي والشيخ جابر بن مسلم الهواملة الدوسري والشيخ احمد بن مضحي بن خزيم المضياني العنزي والشيخ شليويح بن فرحان الهواملة الدوسري والشيخ عِوَض بن علي الأحمري والشيخ ناجي بن محمد الصخابرة الدوسري وأعيان اخرون ، وقد انتهى مجلس الصلح بتنازل الطرفين عن بعضهما لوجه الله عزوجل ثم لوجوه الشيوخ الحاضرين .

وبهذه المناسبة قال الشيخان ابن خرصان والعقيلي نحمد الله عزوجل على إتمام هذا الصلح الذي تم بفضل الله ثم بدعم قيادتنا الرشيدة اعزهم الله الذي لا يألون جهدا في دعم مجالس الصلح ويبركونها بمتابعة من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض بالنيابة حفظهم الله ، كما اثنى الشيخان على جهود الشيوخ الحاضرين والساعين في هذا الصلح كما شكرا أطراف القضية على تقبلهم للصلح كما اشاد الشيخان ابن خرصان والعقيلي بجهود صحيفة الخرج الاكترونية بقيادة رئيسها الإعلامي الكبير سعود الضحوك في تغطية مجالس الصلح .

مجلس صلح بالخرج لوجه الله تعالى

أخبار الخرج, مجتمع الخرج
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