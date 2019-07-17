تحفيزاً لرفع جودة المنتجات الغذائية؛ أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الأربعاء، برنامج “تقييم” لتقييم المنشآت الغذائية، ودعم برامج السلامة في المصانع المحلية للأغذية والمياه المعبأة والثلج.
ويستهدف البرنامج مصانع الأغذية ومصانع المياه المعبأة ومصانع الثلج، وذلك لتقليل الممارسات الخاطئة في هذه المنشآت وزيادة ثقة المستهلك بالمنتج المحلي، ودعم الصادرات النفطية وتقييم الوضع العام ومدى التزام المنشآت بالمعايير، إلى جانب رفع مستوى التنافسية وتعزيز سمعة وجودة المنتج المحلي والتطبيق الأمثل لبرامج السلامة في المنشآت والعاملين بها.
ويستطيع المستهلك من خلال البرنامج الاطلاع على نتائج التقييم الخاصة بالمنشآت الغذائية المحلية عبر موقع الهيئة في الربع الرابع من عام 2019، حيث يتم تفتيش المنشأة والتحقق من الإجراءات المتبعة بها وتصحيح مخالفاتها وصلاحية التراخيص ومزاولة النشاط بشكل ربع سنوي.
ويقسّم البرنامج المنشآت حسب الدرجات ونسب التصنيف وهي “مميز”، و”ممتاز”، و”جيد جدا”، و”جيد”؛ حيث يمنح البرنامج المنشآت الحاصلة على التصنيف “مميز” عدة مميزات، وهي: الحصول على شهادة تصدير وتقليل عدد الزيارات التفتيشية وإدراج اسم المنشأة في قائمة المنشآت المتميزة والحصول على أولوية في خدمة دعم الأعمال دون حجز مسبق.
وفق “أخبار 24”.