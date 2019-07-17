الإنتربول السعودي يسلّم نظيره الهندي متهماً في قضية اغتصاب فتاة قاصر

تسلّم الإنتربول الهندي من نظيره السعودي متهمًا هندياً باغتصاب فتاة تبلغ من العمر 13 عاما في ولاية كيرالا الهندية، قبل أن يهرب إلى الرياض عام 2017.
واعتقل الإنتربول السعودي المتهم “سونيل كمار بهادران” البالغ من العمر 38 عامًا قبل 3 أسابيع، والذي يمثل اليوم أمام محكمة الولاية التابع لها، خصوصاً بعد إقدام الفتاة على الانتـحار بعد حـادثة الاغتصاب التي تم فتحها يونيو الماضي بعد تعليقها.
من جانبها، كشفت مفوضة شرطة الولاية “مرين جوزيف” التي وصلت الرياض، الأحد الماضي، أن القضية تم فتحها مجدداً ضمن عدة قضايا خاصة بالنساء والهاربين، فقد اعتدى المتهم جنسياً على ابنة أخت صديقه، إلا أنه فرّ إلى المملكة عقب إصدار الشرطة أمرا بضبطه وإحضاره.وفق “أخبار 24”.