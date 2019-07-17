“التعليم” تنشر أسماء المعلمين والمعلمات الذين تم نقلهم إلى المستويين الخامس والسادس

أعلنت وزارة التعليم أسماء المعلمين والمعلمات الذين جرى تحسين مستوياتهم ونقلهم إلى المستويين الخامس والسادس، وذلك عبر نظام “فارس”.
وكان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ وجه بتحسين مستويات 7371 معلما ومعلمة من شاغلي الوظائف التعليمية، وذلك لتحقيق الاستقرار النفسي والوظيفي للمعلمين والمعلمات ليتمكنوا من أداء رسالتهم التعليمية وفق أفضل السبل.
وشمل النقل إلى المستوى الخامس على الوظائف التعليمية 7268 معلماً ومعلمة، فيما بلغ عدد المنقولين إلى المستوى السادس 103 معلماً ومعلمة.وفق “أخبار 24”.
وأكدت الوزارة تطبيق قواعد المفاضلة والمؤهلات التربوية على جميع من شملهم القرار، مبينة أن المنقولين على المستويين الخامس والسادس سيعاملون وفق المادة (18/أ) من نظام الخدمة المدنية فيما يخص الراتب.