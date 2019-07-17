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أخبار محلية > دراسة: تقليل هذا العدد من السعرات الحرارية يومياً يحمي القلب ويقلل خطر الإصابة بالسرطان
17/07/2019   5:23 م

دراسة: تقليل هذا العدد من السعرات الحرارية يومياً يحمي القلب ويقلل خطر الإصابة بالسرطان

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كشفت دراسة طبية أن الحد من السعرات الحرارية يومياً يمكن أن يحمي القلب من الامراض ويقلص خطر الإصابة بالسرطان.

وذكرت الدراسة التي أجراها المركز الطبي في جامعة “ديوك” في كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة أن تقليل السعرات الحرارية يؤدي إلى تغيير التمثيل الغذائي الذي يعزز الصحة ويسهم في فقدان الوزن.

ورصدت الدراسة التي أجريت على 218 شخصا دون سن 50، وطلب منهم خفض استهلاك السعرات الحرارية اليومية بنسبة 25% لمدة عامين، انخفاضا واضحا في علامة حيوية تشير إلى التهاب مرتبط بأمراض القلب والسرطان والخرف.وفق “أخبار 24”.

وأشار معدو الدراسة التي نشرتها مجلة “لانسيت للسكري والغدد الصماء” أن محاولة التخلص من 300 سعرة حرارية يعزز مستويات الكوليسترول ويخفض ضغط الدم.

دراسة: تقليل هذا العدد من السعرات الحرارية يومياً يحمي القلب ويقلل خطر الإصابة بالسرطان

أخبار محلية
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