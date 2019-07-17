كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن نتائج مسح قامت به في مجال الثقافة والترفيه الأسري لسكان المملكة لعام 2018، وهو يعد المسح الأول من نوعه الذي تجريه في هذا المجال.
وذكرت الهيئة أن المناظر الطبيعية الثقافية تَصدَّرت أكثر الأماكن التي قام الأفراد السعوديون بالسفر لزيارتها، حيث بلغت 57.2% من إجمالي السعوديين الذين سافروا لزيارة أماكن ثقافية أو ترفيهية داخل المملكة خلال سنة، كما كانت المناظر الطبيعية الثقافية خارج المملكة من أكثر الأماكن التي قام الأفراد السعوديون بالسفر لزيارتها إذ بلغت نسبة 70%.
وأضافت أن 42.4% من الأفراد السعوديين الذين زاروا أماكن ثقافية أو ترفيهية في مقر الإقامة، قاموا بزيارة مدن الملاهي والتسلية، وذلك كأكثر الأماكن زيارةً في مقرِّ الإقامة خلال سنة.
وأشارت إلى أن نشاط مشاهدة التلفاز أو الاستماع إلى المحطات الإذاعية من أكثر الأنشطة ممارسة لدى الأفراد السعوديين وقت الفراغ بنسبة 67% من إجمالي السعوديين الذين قاموا بممارسة أنشطة ثقافية أو ترفيهية خلال سنة.وفق”أخبار 24″.
وأظهرت نتائج المسح أن 35.4% من سكان المملكة تتوفر لديهم مكتبة منزلية، حيث بلغت نسبة قراءة الكتب لدى الأفراد السعوديين 58.2% خلال سنة، في حين بلغت نسبة الأفراد السعوديين الذين قرؤوا الصحف أو المجلات 59.5%، منهم 66.5% قرؤوا الصحف أو المجلات الإلكترونية، و5.8% قرؤوا الصحف والمجلات الورقية، و27.6% قرؤوا الصحف والمجلات الإلكترونية والورقية معا.
وقالت الهيئة إنها تعتزم تنفيذ هذا المسح بشكل دوري كل ثلاث سنوات وفق المنهجية الدولية للإحصاءات الثقافية.