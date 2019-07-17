افتتح أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل اليوم الأربعاء 6 مشاريع مائية كبرى بمكة المكرمة والمشاعر المقدّسة بقيمة تجاوزت 3.1 مليار ريال.
ويأتي افتتاح تلك المشاريع برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وذلك لخدمة ضيوف الرحمن وتزامناً مع موسم حج هذا العام 1440 هـ.
من جانبه، قال وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، إنّ إجمالي قيمة المشاريع المنفذة تجاوزت 3,1 مليار ريال، وهي تصب في خدمة قاصدي مكة المكرمة والمشاعر المقدسة الذين تستهدفهم المملكة، حيث تخطّط لاستقبال 15 مليون حاج ومعتمر وزائر بحلول العام 2020، ونحو 30 مليوناً بحلول العام 2030.
وأبان أن المشاريع تشمل تنفيذ مشروع خط نقل المياه المحلاة من محطة التحلية بالشعيبة إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بتكلفة إجمالية تجاوزت 875 مليون ريال، ومشروع محطة التحلية في الشعيبة المرحلة الثانية بسعة تصميمية بلغت نحو 250 ألف متر مكعب في اليوم بتكلفة تجاوزت 1.175 مليار ريال.
وأضاف أن المشاريع تشمل خدمات المياه وتشمل شبكات المياه والتوصيلات المنزلية وخزانات استراتيجية وربط شبكات الصرف الصحي وتوصيلاتها، بتكلفة تجاوزت 600 مليون ريال في عدد من أحياء مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، إضافةً إلى مشروع وحدة التحلية في الشعيبة بنظام التبخير متعدد التأثير بتكلفة إجمالية بلغت 465 مليون ريال.
“ماء بكة” رواية تاريخ تستكملُ اليوم بحزمة من المشاريع التطويرية في ظل قيادة رشيدة. #مشروعات_مكة_المائية pic.twitter.com/03MYSgtPou
— شركة المياه الوطنية (@nwc_media) ١٧ يوليو ٢٠١٩
وفق “أخبار 24”.