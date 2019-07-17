نادي دجانيني يلاحق الأهلي في فيفا

حصل نادي سانتوس لاجونا المكسيكي على حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، يلزم النادي الأهلي بدفع 3.75 مليون دولار، قيمة الدفعة الثانية من صفقة انتقال الرأس أخضري دجانيني تفاريس، مهاجمه، إلى الثاني خلال الصيف الماضي، إضافة إلى 350 ألف يورو غرامة تأخير، حسبما ذكر لـ “الرياضية” الدكتور دانتي إليزالدي، رئيس النادي المكسيكي.
وكشف رئيس سانتوس لاجونا عن تأخر الأهلي خمسة أشهر في تسديد الدفعة الثانية المستحقة في يناير الماضي، مبينًا أنه تقدم بشكوى أخرى إلى “فيفا” بسبب عدم سداد النادي الغربي الدفعة الثالثة أيضًا، المقدَّرة بـ 3.75 مليون دولار، والمستحقة منذ بدء يوليو الجاري. وأوضح إليزالدي، أنه سبق أن تقدم بشكوى مماثلة ضد الأهلي بعد تأخره في تسديد الدفعة الأولى البالغة 7.5 مليون يورو، لمدة أربعة أشهر، قبل أن يحصل عليها لاحقًا. وقال: “لا أدري لماذا تتأخر إدارة الأهلي في تسديد الأموال المستحقة عليها، لقد حصلوا على أفضل لاعب في الدوري المكسيكي، وعليهم الالتزام بالعقد”.
من جهته، أبان لـ “الرياضية” أحمد الصائغ، رئيس الأهلي، أنه لم يطَّلع حتى أمس على الحكم الصادر ضد النادي، مقرًّا في الوقت نفسه بمطالبة سانتوس لاجونا ببقية مستحقاته من الصفقة.