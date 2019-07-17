المفرج يرفض التوقيع بـ «مليون»

رفض متعب المفرج؛ لاعب فريق الهلال لكرة القدم، التوقيع على عقد طويل مع ناديه يمتد إلى خمسة أعوام، بأجر سنوي يصل إلى مليون ريال، مطالبا بالزيادة في المخصصات المالية، في انتظار العرض الثاني.
وعاد المفرج؛ من إعارة مع التعاون، الذي توّج معه بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، في الموسم الماضي، قبل أن يعود إلى ناديه الأصلي وينتظم في معسكر الأزرق الذي تحتضنه لينز النمساوية حاليا.
من جانب آخر، يفكر الحارس العُماني علي الحبسي؛ لاعب الهلال، في العودة إلى إنجلترا، من جديد دون تحديد وجهته المقبلة بعد أن طلبت منه إدارة الأزرق البحث عن عروض للانتقال في السوق الصيفية الحالية.وفق “الإقتصادية”.
وتبلغ القيمة السوقية للحبسي، 1.1 مليون يورو، وينتهي عقده مع الهلال في الـ30 من حزيران (يونيو) 2020، إلا أن إدارة الأزرق أبلغته بعدم الرغبة في استكمال العقد؛ حيث يتوقع مخالصته ومغادرة معسكر الفريق الأزرق في لينز النمساوية. وكشفت الصحف الإنجليزية، أمس، أن الحبسي، في الـ 37 عاماً، قد لا يكون خيارا أول في الأندية المفترض انتقاله إليها هذا الصيف، ولكن خبرته وقدرته تعنيان أنه لا يزال خيارا مفيدا للتجول كخيار في الاحتياطي.