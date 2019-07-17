أعلن حارس المرمى العماني علي الحبسي رحيله رسميًا عن نادي الهلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وظهر الحبسي في مقطع فيديو نشره محمد الشلهوب، قائلا: ” السنتين اللي قضيتهما والجماهير اللي أسعدتني ستكون ذكرى كبيرة في قلبي لسنوات طويلة دائمًا وتشرفنا ” .
وكان الحبسي قد غاب عن المشاركة أساسياً مع الهلال خلال الموسم الماضي حيث اعتمد الجهاز الفني بشكل أساسي على عبدالله المعيوف الذي قدم مستويات متميزة.
يذكر أن الحبسي قَدِم إلى صفوف الهلال عام 2017 بعد تألقه مع فريق ريدينج الإنجليزي، وحقق مع الزعيم بطولتين الدوري السعودي وكأس السوبر.
وفق “صدي”.