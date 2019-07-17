وفاة مواطن وزوجته وطفلهما وإصابة طفلتهما الصغرى بإصابات خطيرة نتيجة حادِث مروري بجورجيا

توفي زوجان سعوديان وطفلهما وتعرضت طفلتهما لإصابات خطيرة إثر حادِث تصادم مروع وقع لمجموعة من المركبات في مدينة باتومي بدولة جورجيا.
ووقع الحادث يوم الأحد الماضي، حيث توفي الزوج في الحال، بينما لحقت به زوجته وطفلهما بعد نقلهما للمستشفى، فيما تعرضت طفلتهما الصغرى (5 سنوات) لعدة كسور وأدخلت إلى العناية المركزة بعد أن أجريت لها عملية جراحية في الطحال بإحدى مستشفيات مدينة باتومي.
وبحسب وسائل إعلام جورجية، فإن شقيق المواطن السعودي المتوفى وأسرته وصل إلى جورجيا لإنهاء إجراءات تسلم الجثامين الثلاثة، والعمل على نقل الطفلة إلى المملكة بالتنسيق مع سفارة المملكة بجورجيا؛ التي تتابع الحادث وتقوم بتسهيل جميع الإجراءات.وفق “أخبار 24”.
وأصيب في الحادِث تسعة أشخاص آخرون معظمهم من الجنسية البولندية، وفقًا لتصريح من وزير الرعاية الصحية الجورجي، موضحاً أن إصاباتهم ليست خطيرة.