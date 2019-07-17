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أخبار محلية > التحالف: اعتراض وإسقاط طائرة “مسيّرة” أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه جازان
17/07/2019   2:11 م

التحالف: اعتراض وإسقاط طائرة “مسيّرة” أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه جازان

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قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إن التحالف تمكن صباح اليوم الأربعاء، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة صنعاء باتجاه مدينة جازان.

وأوضح العقيد المالكي أنه في الوقت الذي يتواجد فيه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن في صنعاء، تستمر محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية في استهداف البنى التحتية المدنية والمدنيين، ما يكشف بجلاء النزعة الإجرامية لهذه الميليشيا وتماديها باستخدام الأساليب الإرهابية، وكذلك استمرار تهديدها للأمن الإقليمي والدولي.وفق “أخبار 24”.

التحالف: اعتراض وإسقاط طائرة “مسيّرة” أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه جازان

أخبار محلية
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