القادسية يرفض انتقال هزازي

رفضت إدارة نادي القادسية بيع عقد نايف هزازي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، إلى الاتحاد الذي قدَّم عرضين للتعاقد معه خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، حسبما أبانت لـ “الرياضية” مصادر خاصة.
ووفقًا للمصادر نفسها، طلبت إدارة الاتحاد من نظيرتها في القادسية شراء عقد هزازي، وهو ما قوبل بالرفض، لتطرح فكرة استعارته موسمًا واحدًا، في محاولة لم تلقَ ردًّا حتى الآن من إدارة النادي الشرقي.
من جهة ثانية، كشفت لـ “الرياضية” مصادر مطلعة عن تلقي عبد المحسن القحطاني، لاعب وسط فريق القادسية، عروضًا عدة للانتقال إلى أندية أخرى هذا الصيف، في مقدمتها الاتفاق، بتوصية من خالد العطوي، مدربه، الذي أشرف على اللاعب إبان قيادته المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم.
وإلى جانب الاتفاق، تقصَّى ناديا ضمك والرائد حول إمكانية ضم القحطاني، لكنَّ إدارة القادسية جاوبت الجميع بالرفض.