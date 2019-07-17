إعلان نتائج القرعة الآسيوية للمنتخبات لتصفيات مونديال 2022 وكأس آسيا وجدول مباريات “الأخضر”

أجريت اليوم الأربعاء بمقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كولالمبور مراسم سحب قرعة التصفيات الآسيوية المشتركة، المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكاس أمم آسيا للعام 2023.
وأسفر تصنيف المنتخبات الأربعين، الذي استند إلى التصنيف الأخير الصادر من “فيفا”، عن تقسيم المنتخبات إلى 8 مجموعات، وجاء المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة ضمن المرحلة الثانية من التصفيات، بجانب منتخبات أوزبكستان، فلسطين، واليمن وسنغافورة.
وجاءت المجموعات كالآتي:
– المجموعة الأولى: الصين، وسوريا، والفلبين والمالديف، وجوام.
– المجموعة الثانية: أستراليا، والأردن، والصين تايبيه، والكويت، ونيبال.
– المجموعة الثالثة: إيران، والعراق، والبحرين، وهونج كونج، وكامبوديا.
– المجموعة الرابعة: السعودية، وأوزباكستان، وفلسطين، واليمن، وسنغافورة.
– المجموعة الخامسة: قطر، وعمان، والهند، وأفغانستان، وبنغلاديش.
– المجموعة السادسة: اليابان، وكردستان، وطاجكستان وميانمار، ومنغوليا.
– المجموعة السابعة: الإمارات، وفيتنام، وتايلاند وماليزيا، وإندونيسيا.
– المجموعة الثامنة: كوريا الجنوبية، ولبنان، وكوريا الشمالية، وتركمنستان، وسريلانكا.
وجاء جدول مباريات الأخضر السعودي في الدور الثاني كالآتي: