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أخبار الخرج > المراعي سابع أكبر علامة تجارية للألبان في العالم
17/07/2019   1:07 م

المراعي سابع أكبر علامة تجارية للألبان في العالم

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صنفت شركة براند فايننس العالمية المتخصصة في تقييم العلامات التجارية، شركة المراعي السابعة عالميًا بين شركات الألبان من حيث قيمة العلامة التجارية، حيث قدرت علامة المراعي عند 2.18 مليار دولار وذلك ضمن التحديث السنوي لتقرير براند فايننس عن العلامات التجارية في العالم لعام 2019.

وتبلغ القيمة السوقية لشركة المراعي أكثر من54 مليار ريال في سوق الأسهم السعودية، ويعد قطاع الألبان الأكبر ضمن قطاعات الشركة التي تأسست عام 1977 كشركة ألبان للتحول فيما بعد لشركة أغذية متكاملة تشمل منتجاتها العصائر والمخبوزات والدواجن وأغذية الأطفال الرضع.

جدير بالذكر أن شركة المراعي تعتبر أكبر شركة متكاملة راسياً للألبان في العالم، والأكبر في إنتاج وتوزيع الأغذية والمشروبات في المنطقة، كما تحتل علامتها التجارية المرتبة الأولى ضمن تصنيف العلامات التجارية للمواد الاستهلاكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

المراعي سابع أكبر علامة تجارية للألبان في العالم

أخبار الخرج, عام
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