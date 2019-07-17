وزارة العمل والتنمية الإجتماعية تعلن تأهيل جامعة الأمير سطام في مشروع (تطوير برامج لتحفيز التحصيل العلمي والتعليم المهني)

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية نتائج تأهيل متنافسين لمشروع تطوير برامج لتحفيز التحصيل العملي والتعليم المهني والتي تصدرها معهد البحوث والخدمات الاستشارية بالجامعة.
وأكد الدكتور باتل بن خالد العنزي وكيل المعهد أن تأهيل المعهد لهذا المشروع يهدف إلى أن يكون معهد البحوث والخدمات الاستشاريّة بجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز شريكًا استراتيجيًّا لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تحويل شريحة من مستفيدي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من متلقين للمساعدة إلى منتجين، وذلك بتمكين العينة المستهدفة من الطلبة من خلال تنفيذ البرامج التحفيزية (الوقائية والعلاجية والإثرائية)، والإشراف عليها ويشمل ذلك”
1- توفير جميع متطلبات إدارة المشروع من الموارد البشرية والتقنيات وبناء محتنوى للبرنامج.
2- إدارة وتنفيذ جميع برامج عمل المشروع للمستويات الثلاث حسب برامج التحفيز المعتمدة من الوزارة.
3- بناء حوكمة مع الجهات التعليمية (الحكومية وغير الربحيّة)؛ لتوفير بنية تحتيّة لبرنامج التعليم.
4- تطوير وتنفيذ خطة التواصل والتغيير على مستوى البرامج.
5- قياس أثر التنفيذ ورفع توصيات مبنية على النتائج فيما يخص مراجعة البرامج وتقويمها.
من جانبه رفع سعادة عميد المعهد الدكتورمبارك الحربي التهنئة لمعالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتورعبد العزيز بن عبد الله الحامد ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم الخضيري، كما قدم شكره لفريق العمل بالمعهد.