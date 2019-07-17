أفتى عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق بجواز حضور المرأة للمسجد لأداء صلاة الجنازة، وتقديم واجب العزاء لأهل الميت في المسجد فقط، دون الذهاب إلى المقبرة.
ورد الشيخ المطلق على سؤال وجه له في برنامج “فتاوى” على القناة “السعودية الأولى”، عن حكم تغسيل المرأة الحائض الميتة، وحكم حضور المرأة صلاة الجنازة.
وقال المطلق إن المرأة الحائض يجوز أن تغسّل الميتة، وتغسّل الميت إذا كان زوجها؛ لأنه يجوز للمرأة أن تغسّل زوجها، ويجوز للرجل تغسيل زوجته.
وأضاف أن صلاة المرأة على الجنازة مشروع، ويجوز لها أن تذهب للمسجد وتصلي على قريبها أو زوجها أو جارها أو على مَن تحب أن تصلي عليه من الناس، وإنما الممنوع الذهاب إلى المقابر وزيارتها.
وفق “أخبار 24”.