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أخبار محلية > رداً على ما يُتداول.. “العدل” توضح تفاصيل الحكم في قضية حضانة أمريكية وطليقها لابنتهما.. وعدم أهليتهما
17/07/2019   9:48 ص

رداً على ما يُتداول.. “العدل” توضح تفاصيل الحكم في قضية حضانة أمريكية وطليقها لابنتهما.. وعدم أهليتهما

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أصدرت محكمة مختصة حكماً بعدم أهلية أبوين في الحصول على حضانة ابنتهما، البالغة من العمر 4 أعوام، ومنح الحضانة لجدة الطفلة لوالدها.

وتقدمت سيدة أمريكية تدعى “بيثاني فييررا” بدعوى ضد زوجها السابق، لطلب حضانة ابنتها “زينة”، فقضت المحكمة بعدم أهلية الوالدين لنيل الحضانة القانونية لابنتهما القاصر.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل، أن الحكم جاء بعد مراجعة القضاء المختص في المملكة لجميع الأدلة والحقائق المتعلقة بالقضية، مشيراً إلى أن المحكمة قررت منح الحضانة لجدة الطفلة لوالدها، وكُلفت الحاضنة قضائياً بالمحافظة على صحة وسلامة الطفلة، وتمكينها من الحصول على الخدمات والتعليم المناسبين.

ونفى متحدث الوزارة ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام بشأن كون قرار عدم أهلية السيدة “فييررا” لنيل حضانة الطفلة “زينة”، يعود لكونها من أصول غربية، مبيناً أن القرار اعتمد على أدلة مادية من بينها تقارير طبية، وأنه لا صحة لما أشيع حول عدم قبول ما قدمته السيدة “فييررا” من أدلة، حيث استمعت المحكمة لجميع الأدلة التي قدمتها، واستندت إليها في اتخاذ قرار عدم أهلية طليقها لنيل حضانة الطفلة.وفق “أخبار 24”.

وأكد أن الطفلة ما زالت موجودة لدى والدتها، باعتبار أن الحكم لم يكتسب الصفة النهائية بعد، وما زال ابتدائياً، ومن حق أطراف الدعوى الاعتراض عليه خلال 30 يوماً.

رداً على ما يُتداول.. “العدل” توضح تفاصيل الحكم في قضية حضانة أمريكية وطليقها لابنتهما.. وعدم أهليتهما

أخبار محلية
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