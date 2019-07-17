رتال أفضل مطور على مستوى المملكة في ملتقى وزارة الاسكان

صنفت وزارة الإسكان رتال للتطوير العمراني كأفضل مطور على مستوى المملكة خلال “ملتقى سكني” الذي أقامته الوزارة بمدينة الرياض والتي دعت له جميع الشركات المشاركة في تطوير مشاريعها ضمن مبادرة شراكة الوزارة مع القطاع الخاص.
وتم تكريم شركة رتال من قبل معالي وزير الاسكان الاستاذ ماجد الحقيل كأفضل مطور على مستوى المملكة من بين 35 شركة تقوم بتطوير المشاريع السكنية التابعة للوزارة وذلك لإلتزامها بالجودة وبالجدول الزمني لإنجاز المشروع.
ويلقي هذا التكريم الضوء على معايير شركة رتال و إلتزامها بجودة البناء والشفافية في العمل والمصداقية والتي تصب في مصلحة مستفيدي وزارة الإسكان والتي تعكس مقدار حرص رتال على ترسيخ الشراكة مع الوزارة من جهة وعلى خلق مجتمعات سكنية تثري السوق العقاري، خاصة بعد مبادرتها في بناء مرافق مشروع نساج تاون الذي يضم مسجد بسعة 800 مصلى و معارض تجارية بالإضافة لحديقة عامة وقاعة متعددة الإستخدامات تخدم سكان المشروع.
كما يعتبر هذا التكريم الأول ضمن توجه وزارة الإسكان في خلق روح تنافسية تدفع عجلة الإنجاز لمشاريعها السكنية والتي تنعكس فائدتها على مستفيدي الوزارة وضمان حصولهم على سكنهم الأول بأعلى المعايير.
يعتبر مشروع نساج تاون أحد مشاريع شركة رتال للتطوير العمراني بالشراكة مع وزارة الإسكان الذي يضم 674 فيلا سكنية بثلاث نماذج مختلفة مع حلول تمويلية متنوعة تراعي جميع الشرائح المستفيدة من وزارة الإسكان.